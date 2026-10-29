Ким Кардашьян примерила роскошное колье Элизабет Тейлор за 6,5 миллиона долларов

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян прикоснулась к истории Голливуда: во время поездки в Рим звезда примерила легендарное изумрудно-бриллиантовое колье ювелирного дома Bulgari, которое принадлежало Элизабет Тейлор. Стоимость украшения оценивается в 6,5 миллиона долларов.

Ким опубликовала в Instagram видео с примерки. Для нее драгоценность достали из архивов Bulgari, а к съемке присоединилась ее мама Крис Дженнер. Кардашьян назвала этот опыт одним из лучших подарков на день рождения и поблагодарила своего стилиста Лоу Роуча, который помог организовать встречу с легендарным украшением.

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История колье началась в 1962 году, когда его создал итальянский ювелирный дом Bulgari. Оно выполнено из платины и украшено 16 изумрудами прямоугольной и квадратной огранки, каждый из которых окружен бриллиантами. Между камнями расположены декоративные бриллиантовые элементы в форме четырехлистников. А в центре можно закрепить отдельную подвеску с изумрудом весом 23,46 карата.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

В 1964 году украшение стало свадебным подарком Элизабет Тейлор от актера Ричарда Бертона. Их роман начался во время съемок фильма «Клеопатра» в Риме и стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде. Тейлор была большой поклонницей Bulgari и часто выбирала украшения бренда для светских выходов. Позже актриса вспоминала, что во время работы в Италии любила заходить в бутик ювелирного дома и проводить там время.

Ким Кардашьян у портрета Элизабет Тейлор / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

После смерти Тейлор в 2011 году ее коллекцию драгоценностей выставили на аукцион Christie’s в Нью-Йорке. Колье Bulgari продали за 6 130 500 долларов — более чем в четыре раза дороже верхней границы предварительной оценки, пишет People.

Ким рассказала, что незадолго до смерти Тейлор ей удалось поговорить с актрисой по телефону об этом колье. А после ее смерти Кардашьян пригласили в дом звезды, где ей показали сейф с драгоценностями перед тем, как имущество начали вывозить.

Примерка украшения стала для Кардашьян не просто эффектным эпизодом во время поездки в Италию, но и возможностью вновь обратиться к наследию одной из самых ярких актрис золотой эпохи Голливуда.

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Ранее, напомним, Ким Кардашьян в архивном леопардовом платье устроила модный перформанс на красной дорожке.

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