Ким Кардашьян призналась, что купила кристальный бюстгальтер Бритни Спирс, но подруге об этом не сказала

Ким Кардашьян / © Associated Press

Вещи были проданы на аукционе Julien’s Auctions за бешеные деньги — комплект из трусов и бра стоил 78 тысяч долларов.

- А у меня есть хрустальный топ Бритни Спирс с джинсами Dolce & Gabbana — сказала Ким.

- Ты говорила ей? — спросила Хлое.

- Нет, — ответила Ким

- Ты должна ей сказать — отметила Хлое.

Этот бурлескный ансамбль был разработан известным дизайнером Бобом Маки для сценической постановки «Jubilee!» в Лас-Вегасе в 1981 году, но прославила его Бритни Спирс, когда одевала для своего телевизионного концертного специального шоу Dream within a Dream Tour в 2001 году.

Спирс вышла на сцену в бюстгальтере и с нарукавниками во время выступления под суперхит Baby One More Time, а впоследствии надела этот бурлескный ансамбль для рекламных изображений концерта в Лас-Вегасе.

Костюм Бритни Спирс / Фото: Julien’s Auctions

Бурлескный костюм, разработанный дизайнером, был вдохновлен шоу The Ziegfeld Follies и изготовлен вручную во Франции. Бюстгальтер, нижняя часть и нарукавники выполнены из французской проволочной конструкции и обшиты тканью телесно-розового оттенка для создания иллюзии обнаженного тела. Бюстгальтер и нижняя часть украшены закрепленными камнями и подвесками — под грудью на бюстгальтере и по линии талии на трусах.

«The Dream Within a Dream Tour, который состоялся сразу после выхода моего альбома Britney осенью 2001 года, был моим четвертым туром и одним из любимых. […] Когда кто-то действительно знал, как меня стилизовать, я всегда была благодарна. Они очень продуманно представляли меня как звезду, и я знаю, что обязана им этим. Они зафиксировали меня как артистку. Люди, которые стояли за этим туром, были блестящими. Это был мой лучший тур».

Также в видео Ким отметила, что обожает ацкционы и часто на них что-то покупает, в частности она имеет большую коллекцию вещей певицы Шер, а также владеет роскошным украшением, которое когда-то носила принцесса Диана — огромным крестом с аметистами.