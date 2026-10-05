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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогает ей воспитывать четверых детей

Многодетная мама в интервью рассказала, кто помогает ей в уходе за детьми.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян —рассказала о своей семейной жизни и неожиданно раскрыла, сколько нянь помогает ей заботиться о четверых детях, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

В интервью The Sunday Times Style звезда призналась, что у нее пять нянь, которые работают по очереди. При этом одновременно с детьми находится только одна помощница, а остальные четыре работают посменно и меняют друг друга.

Ким Кардашьян со своими детьми / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян со своими детьми / © Instagram Ким Кардашьян

Ким воспитывает 13-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 8-летнюю Чикаго и 7-летнего Псалма. Несмотря на внушительную помощь с детьми, Кардашьян подчеркнула, что старается лично участвовать в их повседневной жизни.

Так, именно она отвозит детей в школу и забирает их оттуда, а каждый вечер семья вместе ужинает. Кроме того, Ким читает детям книги перед сном и признается, что иногда позволяет одному из них спать в ее кровати.

«Я довольно строгий родитель, но очень терпеливый и любящий», — рассказала звезда.

Кардашьян также призналась, что переживает из-за влияния ее публичной жизни на детей. По ее словам, каждый ребенок сам решает, насколько хочет участвовать в съемках реалити-шоу The Kardashians. Младшие дети могут присутствовать во время съемок, однако обычно не становятся частью сюжетных линий.

Особое внимание Ким уделяет Норт, которая активно развивает музыкальную карьеру. По словам звезды, 13-летняя дочь получает множество предложений, и ей приходится сдерживать ее желание соглашаться на все проекты. При этом Ким отметила, что она и ее бывший муж стараются вместе принимать решения относительно профессионального будущего дочери.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян похвасталась фигурой в золотом платье и показала поцелуй с Хэмилтоном.

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