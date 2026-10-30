ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
406
Время на прочтение
2 мин

Инсайдер раскрыл, почему Ким Кардашьян влюбилась в Льюиса Хэмилтона

Возлюбленные знали друг друга много лет, но со временем их дружба переросла в отношения. Сейчас они уже не скрывают свой роман.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Оказалось, 46-летнюю Ким Кардашьян покорил не дорогой подарок и не романтический жест, а забота о ее детях. Как стало известно, одним из главных факторов, повлиявших на чувства звезды реалити-шоу к гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, стало его внимательное отношение к ее семье с самого начала отношений.

Источник из близкого окружения Ким рассказал изданию People, что 41-летний Хэмилтон с первых дней проявлял заботу о четверых детях возлюбленной — Норт, Сейнте, Чикаго и Псалме, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

«Один из больших факторов, почему Ким влюбилась в него, — то, насколько заботливым и внимательным он был к ее детям с самого начала. Он всегда старался сделать для них больше», — поделился инсайдер.

Одним из таких поступков стал подарок детям Кардашьян — собака по кличке Хало, которая в этом году стала новым членом семьи. Сам Хэмилтон также рассказывал, что ему нравится проводить время с детьми своей девушки.

Ким Кардашьян и Хало / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Хало / © Instagram Ким Кардашьян

Во время общения с журналистами перед Гран-при США в Остине гонщик признался, что счастлив проводить время с семьей Ким. Он отметил, что у его возлюбленной четверо детей, с которыми ему нравится общаться.

По словам источника People, Хэмилтон понимает, насколько важно для Кардашьян материнство, и старается поддерживать ее в повседневной жизни. Инсайдер также отметил, что отношения пары отличаются спокойствием и зрелостью, а сам гонщик делает Ким по-настоящему счастливой.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Отметим роман Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона стал предметом обсуждений в феврале 2026 года. Они знали друг друга много лет, но со временем их дружба переросла в отношения. В апреле пара публично подтвердила роман, а в сентябре Ким опубликовала фотографию поцелуя с гонщиком под Эйфелевой башней в Париже.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie