Инсайдер раскрыл, почему Ким Кардашьян влюбилась в Льюиса Хэмилтона

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Реклама

Оказалось, 46-летнюю Ким Кардашьян покорил не дорогой подарок и не романтический жест, а забота о ее детях. Как стало известно, одним из главных факторов, повлиявших на чувства звезды реалити-шоу к гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, стало его внимательное отношение к ее семье с самого начала отношений.

Источник из близкого окружения Ким рассказал изданию People, что 41-летний Хэмилтон с первых дней проявлял заботу о четверых детях возлюбленной — Норт, Сейнте, Чикаго и Псалме, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

Реклама

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

«Один из больших факторов, почему Ким влюбилась в него, — то, насколько заботливым и внимательным он был к ее детям с самого начала. Он всегда старался сделать для них больше», — поделился инсайдер.

Реклама

Одним из таких поступков стал подарок детям Кардашьян — собака по кличке Хало, которая в этом году стала новым членом семьи. Сам Хэмилтон также рассказывал, что ему нравится проводить время с детьми своей девушки.

Ким Кардашьян и Хало / © Instagram Ким Кардашьян

Во время общения с журналистами перед Гран-при США в Остине гонщик признался, что счастлив проводить время с семьей Ким. Он отметил, что у его возлюбленной четверо детей, с которыми ему нравится общаться.

По словам источника People, Хэмилтон понимает, насколько важно для Кардашьян материнство, и старается поддерживать ее в повседневной жизни. Инсайдер также отметил, что отношения пары отличаются спокойствием и зрелостью, а сам гонщик делает Ким по-настоящему счастливой.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Отметим роман Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона стал предметом обсуждений в феврале 2026 года. Они знали друг друга много лет, но со временем их дружба переросла в отношения. В апреле пара публично подтвердила роман, а в сентябре Ким опубликовала фотографию поцелуя с гонщиком под Эйфелевой башней в Париже.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров