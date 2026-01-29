Ким Кардашьян рассказала, почему фото Меган и Гарри с вечеринки ее мамы попросили удалить из соцсетей

Ким Кардашьян, Меган и Гарри / © Associated Press

По словам Ким именно Меган Маркл и принц Гарри попросили удалить из Instagram фотографии с вечеринки, сделанные в тот день, когда поняли, что в Британии в этот день отмечают День памяти.

Исчезновение фотографий вызвало глобальный медиа-скандал, получивший название «фотогейт», и произвело фурор в Голливуде на фоне путаницы относительно того, кто потребовал их удаления в ноябре прошлого года, пишет Daily Mail. Ким недавно заявила, что это было исключительно решение Меган и Гарри.

Ким Кардашьян / © Associated Press

«Думаю, они понимали, что сегодня День памяти, и не хотели, чтобы их видели на вечеринке», — сказала она.

Ким также совершенно ясно дала понять, что фотографии были опубликованы в интернете с согласия Сассексов, объяснив: «Нам сказали, что публиковать их совершенно нормально».

На снимках было видно, как как герцог и герцогиня Сассекские мило общаются с Крис Дженнер на ее юбилейной вечеринке в ноябре. Пати организовал Джефф Безос и Лорен Санчес в честь мисс Дженнер в их поместье в Беверли-Хиллз.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Гарри в тот день носил мак на лацкане пиджака, но его жена Меган его не носила.

Однако спустя несколько часов все фотографии Сассексов, веселящихся со звездами, были загадочным образом «удалены» из социальных сетей Крис и Ким.