Ким Кардашьян сияла на гала-вечере LACMA в блестящем платье Gucci с пайетками

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Ким Кардашьян посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala, чтобы поддержать Музей искусств округа Лос-Анджелес. На этот раз теледива предстала перед камерами в великолепном бордовом платье, сшитом из ткани, украшенной пайетками.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Платье Ким Кардашьян было от модного дома Gucci — спонсора мероприятия. Наряд одновременно сочетал в себе сдержанность и откровенность, ведь у него были длинные рукава и высокий воротник, которые очень сильно контрастировали с вырезами по бокам и открытой спиной.

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Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким дополнила образ ярким макияжем, длинными темными накладными волосами и маникюром в тон платья.

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В этом году гала-вечер отметил своё 15-летие и собрал под одной крышей громкие имена мира шоу-бизнеса: моделей, актёров, меценатов, музыкантов и спортсменов. Сопредседателями мероприятия выступили Леонардо Ди Каприо и член попечительского совета LACMA Ева Чоу. В этом году чествовали творчество художницы Вии Целминс, известной своими фотореалистичными работами, в которых она исследует сложность природы, а также режиссёра фильма «Дюна» Дени Вильнева. Музыкальным гостем вечера стала Розе из группы BLACKPINK.

Впервые Ким Кардашьян посетила Art+Film Gala более десяти лет назад — в 2014 году. Однако самое известное её появление на мероприятии состоялось в 2024 году, когда она появилась на публике с америстимским крестом на шее, который когда-то также носила принцесса Диана.

Ким Кардашьян в 2024 году в LACMA / © Associated Press

Кардашьян приобрела это украшение 18 января 2023 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне в рамках выставки Royal and Noble. Это украшение не принадлежало принцессе, она однажды одолжила его у своего друга Наима Атталлы. Подвеска была изготовлена компанией Garrard в начале XX века. Вероятно, она была выполнена по специальному заказу, возможно, это даже копия исторического украшения.

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