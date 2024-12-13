Ким Кардашьян сломала ногу, но надела каблуки: звезда оригинально приехала на мероприятие

Травма не смогла заставить ее отказаться от каблуков и прийти на вечеринку.

Американская телезвезда и успешная бизнесвумен - Ким Кардашьян - посетила открытие первого бутика своего бренда одежді Skims в Нью-Йорке. Мероприятие она посетила несмотря на то, что на прошлой неделе сломала ногу. По такому случаю она нарядилась в костюм молочного цвета, который включал кожаные брюки и топ-бюстье с глубоким декольте.

Образ она дополнила мюлями с прозрачными ремешками, небольшой сумкой от Chrome Hearts и очень длинным нюдовым маникюром. Кардашьян также надела парик с длинными волосами и челкой, сделала насыщенный макияж в бежевой гамме и нанесла на кожу много автозагара. На некоторых фото также заметно, что до каблуков на Ким были теплые угги от Chrome Hearts.

Однако главным ее аксессуаром стал специальный девайс для передвижения, на который она положила ногу, а другой, как на самокате, отталкивалась от земли.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Напомним, что также недавно о травме ноги сообщила Анджелина Джоли - известная актриса пришла на интервью на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" босиком. Она объяснила, что такой ее внешний вид связан с тем, что она не смогла найти удобную обувь.

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