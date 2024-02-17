Ким Кардашьян травмировала пальцы: телезвезда заставила поволноваться поклонников

Знаменитость появилась на публике с любимой сумкой в руке.

43-летняя телезвезда и основательница нескольких популярных брендов попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась на баскетбольную игру своего сына Сэйнта. Ким была с ног до головы одета в вещи от коллаборации Модного дома Balenciaga и спортивной компании Adidas.

В частности Кардашьян сочетала длинное пальто с лампасами, майку и широкие штаны. Этот спорт-шик лук она дополнила гламурной сумкой-авоськой со стразами и ботильонами-носками.

Выделялись из образа только ее солнцезащитные спортивные очки, поскольку они были от Oakley Kato.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Однако это появление на публике озадачило поклонников Ким, поскольку на левой руке у нее было два травмированных пальца. Что случилось и насколько серьезная у нее травма, знаменитость пока не комментировала.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

А вот что касается сумки Ким, то это в последнее время ее любимый аксессуар. Кардашьян появляется с гламурной авоськой на публике очень часто и всегда стабилизирует ее с черными нарядами.

Ким Кардашьян с сумкой-авоськой / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян с сумкой-авоськой / Фото: Getty Images

Стоимость такого аксессуара 6 950 долларов.

Сумка Ким Кардашьян

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