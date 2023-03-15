Ким Кардашьян в черном бикини похвасталась сексуальным декольте

Звезда реалити и инфлюэнсер порадовала подписчиков фотографиями из повседневной жизни.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые селфи. На них красавица в черном бикини хвастается сексуальным декольте.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волосы звезды реалити взъерошены, а на лице – макияж в нюдовых оттенках. Ким на камеру продемонстрировала губы "уточкой".

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На одном из фото Кардашьян позировала, лежа в постели с белоснежным бельем.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким похвасталась сексуальными формами в черном купальнике из своей коллекции SKIMS.

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