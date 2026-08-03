Ким Кардашьян в черном бикини покаталась на сапборде

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — поделилась в своем Instagram летними кадрами с отдыха. На новых фотографиях она запечатлена во время прогулки на сапборде.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Для активного отдыха Кардашьян выбрала черное бикини, в котором продемонстрировала свою фигуру, а на голову повязала черную бандану с принтом. Звезда уверенно чувствовала себя на доске и каталась по спокойной воде, наслаждаясь солнечной погодой и отдыхом.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Поклонники Ким традиционно оценили ее образ и оставили под фотографиями множество комплиментов. Многие отметили, что черный купальник подчеркнул загорелую кожу и эффектную фигуру звезды.

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Ранее, напомним, папарацци запечатлели Ким Кардашьян и ее возлюбленного на «Формуле-1».

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