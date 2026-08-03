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- Шоу-бизнес
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Ким Кардашьян в черном бикини покаталась на сапборде
Звезда показала, как активно провела выходные.
45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — поделилась в своем Instagram летними кадрами с отдыха. На новых фотографиях она запечатлена во время прогулки на сапборде.
Для активного отдыха Кардашьян выбрала черное бикини, в котором продемонстрировала свою фигуру, а на голову повязала черную бандану с принтом. Звезда уверенно чувствовала себя на доске и каталась по спокойной воде, наслаждаясь солнечной погодой и отдыхом.
Поклонники Ким традиционно оценили ее образ и оставили под фотографиями множество комплиментов. Многие отметили, что черный купальник подчеркнул загорелую кожу и эффектную фигуру звезды.
Ранее, напомним, папарацци запечатлели Ким Кардашьян и ее возлюбленного на «Формуле-1».