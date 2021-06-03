Ким Кардашьян в черном бикини показала пышную пятую точку

40-летняя звезда поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.
Ким Кардашьян отпраздновала тот факт, что на ее страницу уже подписано более 225 миллионов фолловеров. Она поблагодарила их за поддержку и опубликовала фото в купальнике, которые ее фанаты так любят.
Запечатлена Кардашьян на отдыхе, сидя на лежаке на фоне бассейна. На ней черное бикини с плавками-стрингами на завязках, а волосы звезды распущены. Позирует Ким в солнцезащитных очках и крутится перед камерой в разных ракурсах, хвастаясь фигурой и особенно пышными ягодицами.
Также с отдыха знаменитость делилась и другими фотографиями. Снимков в купальниках в блоге звезды реалити очень много, и особенно в последнее время Ким полюбились модели состоящие из топа и плавок.
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