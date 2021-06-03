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Ким Кардашьян в черном бикини показала пышную пятую точку

Ким Кардашьян в черном бикини показала пышную пятую точку

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

40-летняя звезда поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.

Ким Кардашьян отпраздновала тот факт, что на ее страницу уже подписано более 225 миллионов фолловеров. Она поблагодарила их за поддержку и опубликовала фото в купальнике, которые ее фанаты так любят.

Запечатлена Кардашьян на отдыхе, сидя на лежаке на фоне бассейна. На ней черное бикини с плавками-стрингами на завязках, а волосы звезды распущены. Позирует Ким в солнцезащитных очках и крутится перед камерой в разных ракурсах, хвастаясь фигурой и особенно пышными ягодицами.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Также с отдыха знаменитость делилась и другими фотографиями. Снимков в купальниках в блоге звезды реалити очень много, и особенно в последнее время Ким полюбились модели состоящие из топа и плавок.  

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян в об'єктивах папараці / © Getty Images
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)