Ким Кардашьян в нижнем белье позировала в машине для гольфа

Ким Кардашьян в нижнем белье позировала в машине для гольфа

40-летняя звезда реалити Ким Кардашьян делится новыми снимками в Instagram, на которых представляет новинки от ее бренда SKIMS.

На фото Кардашьян предстала в черном кроп-топе и трусах, когда она сфотографировалась вместе со своей бывшей личной помощницей Стефани Шеперд. Дамы были запечатлены сидя в машине для гольфа, а также на мягких диванах во время отдыха на заднем дворе Кардашьян в ее доме в Калабасасе.

В Instagram бывшая жена Канье Уэста взволновала поклонников запуском новой линии белья, а в подписи написала лаконично: "Скоро в продаже: @SKIMS Twist".

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Также на странице SKIMS были опубликованы кадры, где девушки позировали в серых комплектах. "Наша последняя коллекция - это наш самый сексуальный взгляд на хлопок! Мы повысили популярность ультра-удобных комплектов с обтягивающими фасонами и скрученными деталями", - пишет в подписи Кардашьян.

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