Ким Кардашьян в обтягивающих комплектах устроила фотосессию с гантелями и на тренажерах

Звезда снялась в рекламе своего бренда.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — стала главной звездой новой промокампании бренда Skims, который она основала в 2019 год. На этот раз она представила спортивную линию, созданную в коллаборации с известным спортивным гигантом Nike.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Для рекламной фотосессии Кардашьян примерила несколько комплектов для занятий спортом. На снимках она позирует в облегающих топах, шортах и ромперах, которые эффектно подчеркивают ее фигуру. Образы выполнены в характерном для бренда минималистичном стиле — без лишних деталей, с акцентом на комфорт, функциональность и силуэт.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким демонстрирует спортивные комплекты на разных видах тренажерах и с гантелями в руках. Новая коллекция выполнена в сдержанной цветовой гамме. Основными оттенками стали серый и сапфирово-синий.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ранее, напомним, Ким Кардашьян показала, как выглядела в 8-м классе.

