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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ким Кардашьян в откровенном белом платье с чрезвычайно глубоким декольте застукали в Риме

Звезда продолжила празднование своего дня рождения в Европе.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный образ в белом платье. Её застукали папарацци в Риме, когда она направлялась за покупками в магазин ювелирного бренда Bulgari.

Ким прилетела в Европу, чтобы продолжить празднование своего дня рождения — 21 октября ей исполнилось 46 лет. Кардашьян начала празднование, устроив семейную вечеринку в ресторане Baldi при отеле Waldorf Astoria Beverly Hills, после чего отправилась в Европу с родными.

Ким Кардашьян, а на заднем плане можно заметить её маму Крис Дженнер, которая также выходит из машины / © Getty Images

Ким Кардашьян, а на заднем плане можно заметить её маму Крис Дженнер, которая также выходит из машины / © Getty Images

Звезда выглядела роскошно, ведь для прогулки она выбрала платье с чрезвычайно глубоким декольте, которое подчеркивало её фигуру. Она дополнила наряд высокими туфлями на платформе, а волосы собрала в гладкий хвост.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

На этот раз рядом с Ким не было её бойфренда Льюиса Хэмилтона, однако в Италию с ней прилетела мама — Крис Дженнер, которая явно старается поровну распределять время между своими дочерьми, ведь недавно она была замечена в группе поддержки Кайли — своей младшей дочери. 29-летняя девушка дебютировала на показе нижнего белья бренда Victoria’s Secret и вышла на подиум в самом дорогом Fantasy Bra в истории бренда, стоимость которого составляет 50 миллионов долларов.

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