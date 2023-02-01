Ким Кардашьян в платье в бельевом стиле продемонстрировала сексуальные формы

Звезда реалити и инфлюэнсер порадовала подписчиков новыми селфи.
Ким Кардашьян примерила обновку и продемонстрировала фолловерам в Instagram, как она выглядит в ней.
Красавица предстала в длинном светлом атласном платье в бельевом стиле на тонких бретельках и с откровенным декольте. Наряд прекрасно облегал сексуальные формы Кардашьян.
Чтобы бюст выглядел более эффектно, шею Ким украсила ожерельем с крестом с камнями.
Звезда реалити сделала укладку и насыщенный вечерний макияж с помадой шоколадного оттенка. Она выглядела, как всегда, эффектно.
Напомним, ранее Ким видели в спортивной футболке и велосипедах. Она была в компании бывшего бойфренда ее сестры Хлои – Тристана Томпсона.
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