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Ким Кардашьян в платье в бельевом стиле продемонстрировала сексуальные формы

Ким Кардашьян в платье в бельевом стиле продемонстрировала сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
446
Время на прочтение
1 мин
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Ким Кардашьян в платье в бельевом стиле продемонстрировала сексуальные формы

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлюэнсер порадовала подписчиков новыми селфи.

Ким Кардашьян примерила обновку и продемонстрировала фолловерам в Instagram, как она выглядит в ней.

Красавица предстала в длинном светлом атласном платье в бельевом стиле на тонких бретельках и с откровенным декольте. Наряд прекрасно облегал сексуальные формы Кардашьян.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Чтобы бюст выглядел более эффектно, шею Ким украсила ожерельем с крестом с камнями.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити сделала укладку и насыщенный вечерний макияж с помадой шоколадного оттенка. Она выглядела, как всегда, эффектно.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким видели в спортивной футболке и велосипедах. Она была в компании бывшего бойфренда ее сестры Хлои – Тристана Томпсона.

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Дата публикации
Просмотры
446
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