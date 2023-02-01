Ким Кардашьян в платье в бельевом стиле продемонстрировала сексуальные формы

Ким Кардашьян примерила обновку и продемонстрировала фолловерам в Instagram, как она выглядит в ней.

Красавица предстала в длинном светлом атласном платье в бельевом стиле на тонких бретельках и с откровенным декольте. Наряд прекрасно облегал сексуальные формы Кардашьян.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Чтобы бюст выглядел более эффектно, шею Ким украсила ожерельем с крестом с камнями.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити сделала укладку и насыщенный вечерний макияж с помадой шоколадного оттенка. Она выглядела, как всегда, эффектно.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким видели в спортивной футболке и велосипедах. Она была в компании бывшего бойфренда ее сестры Хлои – Тристана Томпсона.

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