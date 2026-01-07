Ким Кардашьян в прозрачном наряде и шубке из каракуля появилась на горнолыжном курорте

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян продемонстрировала еще один стильный аутфит во время отдыха на популярном среди звезд горнолыжном курорте в Аспене.

Бизнесвумен предстала в прозрачном белом наряде от ее собственного бренда Skims — водолазке с высокой горловиной, топе с V-образным вырезом и юбке, поверх которой надела еще одну юбку от Rick Owens.

Лук Ким дополнила укороченной шубкой из каракуля цвета слоновой кости с контрастной меховой отделкой из коллекции бренда Jean Paul Gaultier осень 2005 года. Ее она приобрела в винтажном магазине One of a Kind Archive. Начальная цена шубы была 14 500 долларов США.

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян в своем стильном аутфите скомбинировала кожу и мех.