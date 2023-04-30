Ким Кардашьян в розовом комбинезоне продемонстрировала сексуальное декольте

Знаменитость и новинку своего бренда прорекламировала, и соблазнительным бюстом похвасталась.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые снимки, сделанные в гардеробной. Звезда реалити позировала на полу. Одета она была в розовый трикотажный комбинезон с принтом названия ее бренда, выложенного стразами, – SKIMS.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Главным акцентом в ее луке было сексуальное декольте, которое Кардашьян продемонстрировала на камеру, расстегнув верхние пуговицы наряда.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волнистая укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах завершил аутфит красавицы. На камеру она показала губы "уткой".

Напомним, недавно Ким Кардашьян посетила гала-концерт Time100, посвященный самым влиятельным людям мира. На красной дорожке она предстала в атласном светлом платье на бретельках от John Galliano с соблазнительным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру.

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