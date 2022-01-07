Ким Кардашьян в шоколадном бикини продемонстрировала соблазнительную фигуру

Новый год звезда реалити начала с отдыха на жарком курорте.

Ким Кардашьян поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком с отдыха. Где она отдыхает, звезда не уточнила.

Красотка релаксировала на шезлонге и слушала музыку в наушниках. На ней было шоколадное бикини, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. На лице Ким были стильные очки.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"Сладкая сладкая фантазия, детка", - подписала снимок звезда реалити.

Фото в купальнике порадовала своих поклонников и Сальма Хайек. Актриса похвасталась пышным декольте в леопардовом купальнике.

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