Ким Кардашьян в винтажном платье от Dior попала под прицел папарацци

Телезвезда Ким Кардашьян уже прибыла в Нью-Йорк, где ожидаемо появится на легендарном Met Gala 4 мая. Однако накануне главного и самого известного модного мероприятия она успела также продемонстрировать винтажный наряд.

Ким сходила на спектакль на Бродвее «Страх 13», ведь является ее сопродюсером. Звезда выбрала платье из коллекции Dior осень-зима 1997 года от Джона Гальяно, ставшее в свое время хорошей интерпретацией шарма китайской культуры и эстетики через западную перспективу и мастерство модельера. Поэтому это платье идеально воплощает истинную суть высказывания «Мода — это искусство», которое стало главной темой нынешнего Met Gala.

Цветочное платье Ким дополнила оригинальной и редкой мини-сумкой Hermes Silver Kelly и босоножками со шнуровкой. Волосы ей уложили в высокую прическу, а на лице сделали ее любимый макияж в коричневой гамме.

Кстати, также серебряную сумку от Hermes не так давно демонстрировала индийская богачка Нита Амбани — она вышла в свет с инкрустированной бриллиантами сумкой Birkin стоимостью 2 млн долларов.

