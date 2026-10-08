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- Шоу-бизнес
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Ким Кардашьян в винтажном платье Yves Saint Laurent покорила Великую китайскую стену
Звезда поделилась в Сети серией фото из семейного путешествия.
45-летняя Ким Кардашьян отправилась вместе с семьей в Китай и устроила эффектную фотосессию на фоне одного из самых известных архитектурных памятников мира — Великой китайской стены. Снимками из поездки звезда реалити-шоу и бизнесвумен поделилась в своем Instagram.
Для прогулки Ким выбрала длинное облегающее платье с воротником-халтером. Наряд был украшен узором, напоминающим традиционные восточноазиатские мотивы. Платье плотно облегало фигуру в области бедер, а затем переходило в слегка расклешенную юбку. Спина была открытой. Как оказалось, это архивный дизайн Yves Saint Laurent, созданный Томом Фордом для осенне-зимней коллекции 2004 года.
Образ Кардашьян дополнили солнцезащитные очки. Волосы она собрала наверх, оставив у лица две длинные пряди.
На фотографиях Ким позирует с декоративным бумажным зонтиком, а на некоторых кадрах к ней присоединяются мама Крис Дженнер и сестра Хлое Кардашьян. Вместе с ними на Великой китайской стене побывали дети: дочь Ким — Чикаго — и ее племянницы.
Крис Дженнер для прогулки также выбрала наряд с восточными мотивами — облегающее платье, напоминающее традиционный китайский ципао, с синим и оранжевым цветочным принтом. Хлое предпочла более непринужденный образ: черное платье-ципао и белые кроссовки.
Ранее, напомним, Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогает ей воспитывать четверых детей.