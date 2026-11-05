Ким Кардашьян вновь надела облегающие лосины-колготки и дополнила образ эффектным кожаным жакетом

Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Ким Кардашьян вернулась к прежнему стилю, появившись на публике в лосинах-колготках, подчеркивающих её фигуру. Знаменитая теледива дополнила облегающий низ креативным черным жакетом из фактурной кожи с тиснением под крокодила. Жакет действительно привлекал внимание, ведь у него была баска, асимметричный подол и расклешенные рукава.

Она дополнила образ лаконичными туфлями, выполненными из той же кожи, что и её жакет, а также макияжем и причёской с прямыми волосами. Однако главной изюминкой образа всё же стала сумка Ким, ведь она несла в руке модель Hermes Jpg Crocodile Bag — большую сумку коричневого цвета с тиснением под крокодила.

Реклама

Ким Кардашьян / © Getty Images

Такой образ — не первый эксперимент с фактурной кожей для Кардашьян. Для премьеры второго сезона сериала «Все честно» (All’s Fair), которая состоялась в понедельник, 2 ноября, звезда выбрала серое платье от Ashi Studio.

Реклама

Ким Кардашьян / © Getty Images

Новости партнеров

Новости партнеров