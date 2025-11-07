Ким Кардашьян впервые прокомментировала, действительно ли испортила платье Мэрилин Монро за 5 миллионов долларов

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян приняла участие в шоу для Vanity Fair, в котором отвечала на вопросы с детектором лжи. Проводила интервью Ким ее коллега по сериалу «Все честно» Тейяна Тейлор.

Один из вопросов, которые Тейлор задала Ким, был особенно волнительным, ведь касался того самого знаменитого «голого» платья Мэрилин Монро 1962 года, которое, Кардашьян надела на Met Gala в 2022 году и по многочисленным заявлениям экспертов — испортила его.

Ким Кардашьян надела оригинальное платье Монро на Met Gala в 2022 году / © Associated Press

«Вот это я хочу прояснить раз и навсегда. Ты испортила платье Мэрилин Монро?» — спросила Тейлор. Кардашьян же решительно ответила: «Нет».

«То есть ты хочешь сказать, что оно к тебе уже попало испорченным?» — настояла Тейлор.

«Я не знаю, в каком виде оно ко мне попало, — заявила Кардашьян. — Но сейчас оно в идеальном состоянии».

Затем Тейлор спросила, кто починил платье после предполагаемых повреждений, Кардашьян ответила «Я не знаю».

«И когда ты его примерила, какое впечатление производило платье?», — опять задала вопрос Тейяна.

«Ты сейчас лишишь меня страховки на 10 миллионов долларов. Давай сменим тему», — ответила ей Ким.

Напомним, что после того, как Кардашьян надела оригинальное платье Монро, она вызвала негативную реакцию в обществе. Оказалось, что платье было поврежденным после того, как она его надела, хотя носила Ким его всего несколько минут для фото на красной дорожке. Однако кадры, которые она публиковала, подтверждали, что наряд был очень тесным, поэтому его на нее бувкаваль натягивали, что и стало причиной повреждения хрупкой ткани.

Ким Кардашьян натягивает платье Мэрилин Монро / © Скриншот из сюжета Inside Edition

Впервые урон заметил историк и коллекционер Скотт Фортнер, который опубликова в The Marilyn Monroe Collection снимки платья, сделанные фотографом Чадом Моррисеттом, и на них отчетливо видно, что наряд стоимостью в почти 5 миллионов долларов навсегда поврежден.

Поврежденное платье Мэрилин Монро / © The Marilyn Monroe Collection

Именно в этом платье-футляре нежно-бежевого оттенка в последний год своей жизни Монро вышла на сцену Мэдисон-сквер-гарден, чтобы поздравить 35-го президента США Джона Кеннеди с 45-м днем рождения.

© Getty Images