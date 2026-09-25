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- Шоу-бизнес
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Ким Кардашьян вышла в свет в откровенном наряде с питоновым принтом
Звезда вновь привлекла внимание своим эффектным образом.
45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — появилась на вечеринке в Лондоне по случаю открытия первого международного флагманского магазина ее бренда SKIMS в откровенном комплекте с питоновым принтом.
Для выхода Ким выбрала кастомный наряд от французского дизайнера Людовика де Сен-Сернена. Комплект состоял из миниатюрного топа с глубоким декольте и длинной облегающей юбки с шнуровкой.
Сверху Кардашьян накинула объемную темно-коричневую кожаную куртку. Образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и украшениями, а волосы уложила в объемную небрежную прическу.
Впрочем, на одном образе Ким не остановилась. В течение вечера она успела сменить наряд еще дважды: сначала появилась в облегающем нюдовом платье, а затем — в эффектном комплекте с топом со шнуровкой.
(листайте фото вправо, чтобы увидеть другие образы Ким Кардашьян)
Ранее, напомним, Льюис Хэмилтон показал романтические фото с Ким Кардашьян и рассекретил их свидания.