Ким Кардашьян вышла в свет в откровенном наряде с питоновым принтом

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — появилась на вечеринке в Лондоне по случаю открытия первого международного флагманского магазина ее бренда SKIMS в откровенном комплекте с питоновым принтом.

Для выхода Ким выбрала кастомный наряд от французского дизайнера Людовика де Сен-Сернена. Комплект состоял из миниатюрного топа с глубоким декольте и длинной облегающей юбки с шнуровкой.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Сверху Кардашьян накинула объемную темно-коричневую кожаную куртку. Образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и украшениями, а волосы уложила в объемную небрежную прическу.

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Впрочем, на одном образе Ким не остановилась. В течение вечера она успела сменить наряд еще дважды: сначала появилась в облегающем нюдовом платье, а затем — в эффектном комплекте с топом со шнуровкой.

(листайте фото вправо, чтобы увидеть другие образы Ким Кардашьян)

Ранее, напомним, Льюис Хэмилтон показал романтические фото с Ким Кардашьян и рассекретил их свидания.

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