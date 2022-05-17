Ким снова досталось: костюмер Мэрилин Монро раскритиковал выход Кардашьян на Met Gala

Боб Маки считает, что Ким Кардашьян зря надела платье Мэрилин Монро на Met Gala, а разрешение дать ей его назвал "большой ошибкой".

Знаменитый американский модельер и костюмер Боб Маки, нарисовавший оригинальный эскиз платья Мэрилин Монро, раскритиковал решение позволить Ким Кардашьян надеть этот наряд на Met Gala 2022.

Дизайнер Боб Маки / Фото: Associated Press

Дизайнер говорит, что было "большой ошибкой" позволить Ким Кардашьян надеть культовое платье Мэрилин Монро, в котором актриса появилась в 1962 году на сцене Мэдисон-сквер-гарден, чтобы поздравить 35-го президента США Джона Кеннеди с 45-м днем рождения и спела знаменитое "Happy Birthday Mr President".

82-летний Бом Маки в комментарии Entertainment Weekly назвал решение позволить 41-летней Кардашьян продемонстрировать легендарное платье на Балу Института костюма "тревожным".

Мэрилин Монро в том самом платье / Фото: Associated Press

"Оно было создано для нее. Никто другой не должен быть замечен в этом платье. Я думаю, что это большая ошибка. Мэрилин была богиней. Сумасшедшая богиня, но богиня. Она была просто невероятна. И это было сделано для нее", - вспоминает модельер.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Маки также разделяет опасения историков о том, что то, что платье снова надевали, несомненно, нанесло ущерб его сохранности и структурной целостности. Ему было всего 23 года, когда он сделал эскиз платья под руководством Жана Луи Берто, даже не зная, для кого это платье.

Как Ким Кардашьян объяснила свое решение надеть платье Мэрилин, мы уже рассказывали вот здесь. Звезде пришлось скинуть целых семь килограммов, чтобы поместиться в наряд.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Отметим, известный британский ведущий Пирс Морган, который славится своей критикой в адрес Меган и Гарри, тоже не остался в стороне от комментариев. Он заявил, что "Мэрилин перевернулась в гробу" от такой новости.

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