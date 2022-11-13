Ким в розовом, а Кайли - в черном: звездные сестры на светской вечеринке в Голливуде

25-летняя Кайли Дженнер надела черное платье с плиссированной отделкой на груди и шлейфе от Loewe, дополнив лук черными босоножками на каблуках. Звезда собрала волосы в пучок, сделав очень насыщенный макияж глаз и надев крупные серьги с камнями в уши.

Ее 42-летняя сестра Ким Кардашьян надела розовое платье от Balenciaga из коллекции весна-лето 2023, сочетая его с розовыми сатиновыми туфлями на каблуках и маленькой розовой сумкой из кожи крокодила.

Ее белые волосы были собраны в прическу, макияж она сделала в нюдовых цветах, подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла черную туш на ресницы. В ушах у Ким сверкали серьги с бриллиантами.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

У обеих сестер были очень длинные ногти – у Ким с французским маникюром, а у Кайли накрашены светлым лаком.

Каждый год на гала-концерте Baby2Baby мамам-суперзвездам вручается награда Giving Tree Award, а в этом году этой награды удостоилась Ким Кардашьян. Также на вечеринке присутствовало много звезд, в том числе и шведская модель Эльза Хоск, которая выбрала для выхода необычный наряд.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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