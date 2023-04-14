Кино для романтического вечера: молодежные бестселлеры, ставшие топовыми экранизациями

В украинский прокат вышла комедийная лав-стори "Мое прекрасное несчастье", рассказывающая о харизматичной горячей парочке главных героев Эбби и Трэвиса. Критики во всем мире прочат безумный успех ленте, снятой по бестселлеру Джейми Макгвайр. А Эбби и Трэвис могут стать любимцами молодежной аудитории и героями нового поколения. Мы решили вспомнить самые известные молодежные бестселлеры, которые получили свои экранизации и стали кинохитами.

"Мое прекрасное несчастье": лав-стори веселой парочки

Интерес к творчеству будущая писательница Джейми Макгвайр проявила в 10 лет, когда она исписала своими заметками всю тетрадь, которую получила на день рождения. Мистический роман "Провидение" стал ее первым опытом, затем появилась книга "Мое прекрасное несчастье". Кстати, автор издала роман за свой счет, а сейчас произведение стало мировым хитом, которое перевели на 50 языков.

Главная героиня Эбби Абернати убегает от своего отца и стремится жить своими интересами. В колледже она знакомится с привлекательным парнем Трэвисом Мэддоксом: ее очень к нему тянет, но Эбби это пугает, она дает ему отпор. И тогда Трэвис предлагает ей пари, результаты которого приведут к непредсказуемым последствиям. В главных ролях – молодые и харизматические актеры Вирджиния Гарднер и Дилан Спроус.

Над экранизацией "Моего прекрасного несчастья" работали продюсеры и режиссеры франшизы "После". Зрители даже увидят некоторые ссылки на любимую франшизу.

"После": будет ли свадьба?

Молодая автор Анна Тодд сначала каждый будний день выкладывала часть истории Тессы и Хардина, а затем выложила свою книгу на интернет-платформе. Успех "После" был невероятным. Тодд попала в список авторов бестселлеров от New York Times, а журнал Cosmopolitan назвал ее феноменом поколения – потому что писательнице было всего 24 года, когда на нее рухнула мировая известность.

История Тессы и Хардина (в исполнении актеров Гиро Файнса-Тиффина и Джозефин Лэнгфорд) заставила биться скорее сердца многих девушек, а фильм "После" стал абсолютным бестселлером и безусловным кинохитом. Эта пара страдала, мирилась, расставалась и снова находила в себе силы прощать и спасать свою любовь. Остается только посмотреть на большом экране последнюю главу киноистории, чтобы снова убедиться – настоящая любовь побеждает все.

Последняя часть "ПОСЛЕ. Навсегда" выйдет на экраны в этом году — и говорят, будет свадьба. Исполнители главных ролей завоевали всемирную популярность и любовь фанатов.

"Бумажные города": честная история о тинейджерах

Роман "Бумажные города" Джона Грина стал бестселлером по версии The New York Times — и это не просто рассказ из жизни американских подростков. Это книга о поисках себя и своего места в мире. О том, нужно ли мириться с ситуацией, которая тебе не нравится, или пытаться ее изменить. О том, как люди устремляются в человека или в его образ? И что реальнее: прошлое или будущее? Роман Джона Грина получил премию Эдгара По как лучшее детективное произведение для тинейджеров и был переведен на 11 языков.

В 2015 году на экраны вышел фильм по мотивам романа "Бумажные города" с Натом Вульфом и Карой Делевинь в главных ролях, который оценили и полюбили подростки. Фильм, как и книга, правдиво и честно рассказывает о том, как тинейджеры открывают для себя мир. Уверены, что фильм займет достойное место среди любимых подростковых фильмов.

"Виноваты звезды": о любви, жизни и смерти

Еще один роман Джона Грина, ставший хитом: две недели книга возглавляла списки бестселлеров New York Times. Шестнадцатилетняя Гейзел Грейс узнает, что больная раком, девушка идет на встречу группы поддержки для больных. И там она встретит любовь своей жизни — забавного и изобретательного Агастаса Уотерса, способного исполнить самые заветные желания любимой...

Главные роли в ленте исполнили молодые актеры Шейлин Вудли и Энсел Элгорт, а сам фильм стал бестселлером, собрав более $307 млн при бюджете в $12 млн. Фильм имел огромный успех и остается одним из лучших фильмов для подростков о жизни, любви и смерти.

"Три метра над уровнем неба": любовь, похожая на мечту

Роман Федерико Моччиа стал культовым в начале 2000-х годов – 10 млн экземпляров разлетелись по миру как горячие пирожки. Аче — сорвиголова и хулиган, он гоняет на мотоцикле, живет сегодняшним днем. Баби – образцовая девушка, отличница и красавица. Но как такая девушка могла полюбить проходимца Аче? Два разных мира столкнулись в крепких объятиях влюбленных. Баби начинает жить увлечениями Аче. А он готов стать совершенно другим – рыцарем из ее мечтаний. Но если она не его принцесса?

К слову, сам писатель Федерико Моччиа стал сценаристом нового фильма, в главных ролях которого снялись Марио Касас и Мария Вальверде. Фильм принес славу молодым актерам, а также имеет продолжение "Три метра над уровнем неба. Я хочу тебя".

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