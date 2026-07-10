Кира Найтли и ее муж Джеймс Райтон появились вместе в Лондоне

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images

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Кира Найтли и Джеймс Райтон вместе посетили двенадцатый день теннисного турнира «Уимблдон» в Лондоне. Актриса и её супруг были одними из звездных гостей мероприятия, и, поскольку они ведут довольно закрытый образ жизни и живут вместе уже более десяти лет, это редкий совместный выход в свет.

Найтли выглядела элегантно в полностью белом наряде от Ralph Lauren, тогда как Райтон выбрал легкий летний костюм, фиолетовую рубашку и лоферы Gucci. Найтли и Райтон поженились в 2013 году и воспитывают двух дочерей — Эди и Делилу.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images

Ранее мы рассказывали об их скромной свадьбе и платье, которое актриса не раз надевала и после регистрации. Дело в том, что звезда не заморачивалась выбором наряда, а просто взяла платье, которое уже висело в её шкафу.

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