Кира Найтли назвала самый любимый костюм, который когда-либо носила в кино
Звезда не удивила выбором, ведь назвала один из самых крутых нарядов в истории кино.
Кира Найтли посетила показ бренда Erdem, который состоялся во время Лондонской недели моды. Во время мероприятия британская актриса дала интервью Vogue и раскрыла секрет — назвала свое любимое платье из кино.
«Мой любимый костюм, который я когда-либо носила в кино, — это, пожалуй, зеленое платье из фильма „Искупление“», — сказала Найтли.
Этот фильм вышел в 2007 году и в одной из сцен героиня Найтли — Сесилия — носит платье на тонких бретельках, которое создала дизайнер и художник по костюмам Жаклин Дюрран.
Такой наряд в фильме был выбран не случайно — он должен был передавать множество символов. Это платье является одним из самых известных в истории кинематографа.