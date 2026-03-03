ТСН в социальных сетях

197
1 мин

Кира Найтли назвала самый любимый костюм, который когда-либо носила в кино

Звезда не удивила выбором, ведь назвала один из самых крутых нарядов в истории кино.

Юлия Каранковская
Кира Найтли

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли посетила показ бренда Erdem, который состоялся во время Лондонской недели моды. Во время мероприятия британская актриса дала интервью Vogue и раскрыла секрет — назвала свое любимое платье из кино.

«Мой любимый костюм, который я когда-либо носила в кино, — это, пожалуй, зеленое платье из фильма „Искупление“», — сказала Найтли.

Этот фильм вышел в 2007 году и в одной из сцен героиня Найтли — Сесилия — носит платье на тонких бретельках, которое создала дизайнер и художник по костюмам Жаклин Дюрран.

Такой наряд в фильме был выбран не случайно — он должен был передавать множество символов. Это платье является одним из самых известных в истории кинематографа.

Кира Найтли в фильме «Искупление» / © скриншот с видео

Кира Найтли в фильме «Искупление» / © скриншот с видео

Кира Найтли в фильме «Искупление» / © скриншот с видео

Кира Найтли в фильме «Искупление» / © скриншот с видео

