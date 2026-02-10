ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

Кира Найтли отказалась от фамилиим мужа, за которым замужем 13 лет

Кира Найтли по неизвестной причине вернула себе свою девичью фамилию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кира Найтли

Кира Найтли / © Associated Press

Британская актриса по какой-то причине убрала фамилию своего мужа, Джеймса Райтона, из официальных документов.

Пара не появлялась на публике вместе с тех пор, как они посетили Уимблдон в июле 2025 года.

Кира Найтли и Джеймс Райтон на Уимблдоне / © Getty Images

Кира Найтли и Джеймс Райтон на Уимблдоне / © Getty Images

Как пишет Daily Mail, 40-летняя голливудская звезда ранее называла себя Кирой Кристиной Райтон. Однако в прошлую пятницу в Регистрационной палате ее имя было изменено на Киру Кристину Найтли с использованием «новых данных», предоставленных актрисой.

Изменения касаются ее компании, занимающейся исполнительскими искусствами, KCK Boo Ltd, активы которой на момент составления последней финансовой отчетности превышали 11 миллионов фунтов стерлингов.

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Напомним, Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон поженились 4 мая 2013 года в Мазане, во Франции. У супругов есть две дочери: Эди Райтон, которая родилась в 2015 году и Делайла, которая появилась на свет в 2019-м.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images

Связана ли смена фамилии на свою девичью с какими-то проблемами в браке или разводе пары на данный момент не сообщается, так как Кира Найтли публично это не комментировала.

Дата публикации
Количество просмотров
235
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie