Кира Найтли отказалась от фамилиим мужа, за которым замужем 13 лет
Кира Найтли по неизвестной причине вернула себе свою девичью фамилию.
Британская актриса по какой-то причине убрала фамилию своего мужа, Джеймса Райтона, из официальных документов.
Пара не появлялась на публике вместе с тех пор, как они посетили Уимблдон в июле 2025 года.
Как пишет Daily Mail, 40-летняя голливудская звезда ранее называла себя Кирой Кристиной Райтон. Однако в прошлую пятницу в Регистрационной палате ее имя было изменено на Киру Кристину Найтли с использованием «новых данных», предоставленных актрисой.
Изменения касаются ее компании, занимающейся исполнительскими искусствами, KCK Boo Ltd, активы которой на момент составления последней финансовой отчетности превышали 11 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон поженились 4 мая 2013 года в Мазане, во Франции. У супругов есть две дочери: Эди Райтон, которая родилась в 2015 году и Делайла, которая появилась на свет в 2019-м.
Связана ли смена фамилии на свою девичью с какими-то проблемами в браке или разводе пары на данный момент не сообщается, так как Кира Найтли публично это не комментировала.