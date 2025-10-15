- Дата публикации
Кирстен Данст появилась на красной дорожке в наряде, который носила на подиуме украинская модель Карина Мазяр
Актриса появилась на престижном кинофестивале, чтобы презентовать фильм со своим участием.
Кирстен Данст посетила премьеру фильма «Грабитель по призванию» на Лондонском кинофестивале. Для мероприятия она выбрала сдержанный и элегантный наряд, немного а ретро-эстетике.
Образ Кирстен был из коллекции Valentino, которую разработал Алессандро Микеле. Он включал немного расклешенные брюки в мелкий принт, а также стильный женственный жакет со складками на талии, который имел также подплечники и был украшен большим черным бархатным бантом на талии.
Поддержать Кирстен пришел на мероприятие ее муж Джесси Племонс. Они позировали для фото вместе обнявшись. Брюки актрисы казались слишком длинными и скрывали ее туфли, но, скорее всего, такой модный ход был намереным, чтобы удленить визуально ноги.
Также напомним, что во время презентации коллекции, этот наряд на подиуме показала миру украинская модель Карина Мазяр.