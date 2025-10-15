Кирстен Данст появилась на красной дорожке в наряде, который носила на подиуме украинская модель Карина Мазяр

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст посетила премьеру фильма «Грабитель по призванию» на Лондонском кинофестивале. Для мероприятия она выбрала сдержанный и элегантный наряд, немного а ретро-эстетике.

Образ Кирстен был из коллекции Valentino, которую разработал Алессандро Микеле. Он включал немного расклешенные брюки в мелкий принт, а также стильный женственный жакет со складками на талии, который имел также подплечники и был украшен большим черным бархатным бантом на талии.

Кирстен Данст / © Associated Press

Поддержать Кирстен пришел на мероприятие ее муж Джесси Племонс. Они позировали для фото вместе обнявшись. Брюки актрисы казались слишком длинными и скрывали ее туфли, но, скорее всего, такой модный ход был намереным, чтобы удленить визуально ноги.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Associated Press

Также напомним, что во время презентации коллекции, этот наряд на подиуме показала миру украинская модель Карина Мазяр.

Карина Мазяр на показе / © Getty Images