Классический костюм и поцелуй от Беллуччи: каким был последний выход Жана-Поля Бельмондо на красную дорожку

Сегодня, 6 сентября, стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88.
Предлагаем вспомнить последний выход звезды французского кино на красную дорожку.
В 2018 году Бельмондо посетил церемонию награждения премии Lumieres Award, которая прошла в Париже.
На мероприятии актер появился в классическом черном бархатном костюме, белой рубашке, черном галстуке и черных туфлях. В руке он держал трость, об которую опирался.
Позировал Жан-Поль в компании знойной итальянки, коллеги и подруги - Моники Беллуччи, которая выглядела великолепно в красном блестящем платье Alexandre Vauthier.
Актриса тепло обнимала Бельмондо, не скрывая к нему своих теплых чувств. На камеру она нежно поцеловала Жана-Поля, а затем положила голову ему на плечо.
Актеру очень понравилось такое внимание от красотки Моники, и он просто светился от счастья, расплываясь в искренней улыбке. Именно таким – улыбчивым и жизнерадостным – мы запомним великого французского актера.
В нашем материале мы собрали интересные факты из жизни Жана-Поля Бельмондо.