Классический костюм и поцелуй от Беллуччи: каким был последний выход Жана-Поля Бельмондо на красную дорожку

Классический костюм и поцелуй от Беллуччи: каким был последний выход Жана-Поля Бельмондо на красную дорожку

Сегодня, 6 сентября, стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88.

Предлагаем вспомнить последний выход звезды французского кино на красную дорожку.

В 2018 году Бельмондо посетил церемонию награждения премии Lumieres Award, которая прошла в Париже.

На мероприятии актер появился в классическом черном бархатном костюме, белой рубашке, черном галстуке и черных туфлях. В руке он держал трость, об которую опирался.

Моника Беллуччи / Getty Images

Позировал Жан-Поль в компании знойной итальянки, коллеги и подруги - Моники Беллуччи, которая выглядела великолепно в красном блестящем платье Alexandre Vauthier.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Актриса тепло обнимала Бельмондо, не скрывая к нему своих теплых чувств. На камеру она нежно поцеловала Жана-Поля, а затем положила голову ему на плечо.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Актеру очень понравилось такое внимание от красотки Моники, и он просто светился от счастья, расплываясь в искренней улыбке. Именно таким – улыбчивым и жизнерадостным – мы запомним великого французского актера.

В нашем материале мы собрали интересные факты из жизни Жана-Поля Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

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