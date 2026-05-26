- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Клаудия Шиффер показала фото со своей свадьбы в честь ее 24-й годовщины
Звезда поделилась интересным ретро-снимком.
55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — поделилась в своем Instagram фото, сделанным на ее свадьбе с британский кинопродюсер Мэттью Воном. 25 мая 24 года назад — в 2002-м — они стали мужем и женой.
На снимке жених и невеста запечатлены во время танца. Клаудия блистает в роскошном платье с обнаженными плечами стоимостью 100 тысяч фунтов, созданном специально для нее легендарным итальянским кутюрье Валентино. Платье было украшено четырьмя видами кружева ручной работы. Волосы модели собраны в тугой пучок, а на ее лице — естественный макияж.
Торжество прошло в особняке эпохи Тюдоров Колдхэм-Холл, который пара незадолго до этого приобрела за 7 млн долларов. На празднике присутствовало несколько сотен гостей, среди которых были Мадонна и Гай Ричи, Стинг, Борис Беккер, Наоми Кэмпбелл, сэр Элтон Джон и др.
Отметим, сейчас пара уже воспитывает трех детей: дочерей Клементину и Козиму, а также сына Каспара, которому в феврале исполнилось 23 года.
Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер позировала в рубашке на голое тело.