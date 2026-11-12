Клаудия Шиффер показала редкое фото дочери, которая готовится к светскому дебюту в Париже

Клаудия Шиффер / © Getty Images

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56-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х Клаудия Шиффер поделилась редким семейным снимком и поздравила с днем рождения свою дочь Клементину. Девушке исполнилось 22 года, и вскоре ее ждет важное событие — дебют на знаменитом балу дебютанток в Париже.

В честь праздника Шиффер опубликовала в Instagram архивную фотографию дочери, сделанную в детстве. Модель нежно обратилась к имениннице, назвав ее «прекрасным бриллиантом», и пожелала ей продолжать сиять.

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Клаудия Шиффер с дочерью Клементиной / © Instagram Клаудии Шиффер

Клементина — дочь Клаудии Шиффер и британского режиссера Мэттью Вона. Девушка редко появляется на публике, поэтому каждый семейный кадр привлекает внимание поклонников знаменитой матери. Известно, что она интересуется искусством и модой, а также унаследовала от матери светлые волосы и выразительную внешность.

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Клементина Вон

Клементина Вон

Клементина Вон

Уже 28 ноября Клементина примет участие в Le Bal des Débutantes — одном из самых известных светских мероприятий Парижа. Бал пройдет в отеле Shangri-La и соберет молодых девушек из влиятельных семей со всего мира. Для Клементины это станет официальным выходом в свет в новом статусе.

Ранее, напомним, дочь супермодели Клаудии Шиффер позировала в купальнике с пышным декольте.

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