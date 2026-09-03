Клэр Фой продемонстрировала один из самых интересных образов на Венецианском кинофестивале

Клэр Фой / © Associated Press

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Британская актриса Клэр Фой — звезда сериала «Корона» — продемонстрировала один из своих самых интересных образов в день открытия 83-го Венецианского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку в изысканном красном платье от бренда Bottega Veneta.

Клэр Фой / © Associated Press

Платье было насыщенного оттенка, без рукавов, а также украшено складками на талии и имитацией узла из ткани на животе. Клер дополнила образ неожиданным акцентом — высокими кожаными перчатками и очками.

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Клэр Фой / © Associated Press

Кроме того, в образе актрисы было несколько гламурных акцентов в виде украшений от Swarovski. Волосы же она уложила в так называемую «мокрую» прическу и сделала макияж с акцентом на красных губах.

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И хотя платье Клэр было очень длинным, актриса тем не менее продемонстрировала туфли на высокой платформе от Christian Louboutin, которые прекрасно сочетались с её платьем.

Клэр Фой / © Associated Press

Британская актриса прибыла на остров Лидо, чтобы представить публике фильм Дэнни Бойла «Чернила», в котором она снялась. Эта картина открывала Венецианский фестиваль этого года.

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