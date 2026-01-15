Клэр Фой в джинсах и шубе запечатлели лондонские папарацци

Клэр Фой / © Getty Images

Клэр Фой наиболее известна, как исполнительница роли молодой королевы Елизаветы II в сериале «Корона» направлялась в студию Heart Breakfast Radio на радио-шоу.

Одета звезда была в голубую рубашку, прямые джинсы и мягкую искусственную шубу цвета беж, а обута в сапоги на каблуках. Также Клэр несла в руках бежевую сумку, надела пояс и солнцезащитные очки, видимо для того, чтобы спрятаться от вспышек фотокамер.

Актриса завершила свой повседневный образ золотой цепочкой на шее, легкой укладкой и макияжем в натуральных оттенках.

В прошлый раз мы видели Фой на красной дорожке в очень экстравагантном платье, когда она посетила Лондонский кинофестиваль.