Клэр Фой в джинсах и шубе запечатлели лондонские папарацци
41-летняя британская актриса попала под прицел папарацци в Лондоне.
Клэр Фой наиболее известна, как исполнительница роли молодой королевы Елизаветы II в сериале «Корона» направлялась в студию Heart Breakfast Radio на радио-шоу.
Одета звезда была в голубую рубашку, прямые джинсы и мягкую искусственную шубу цвета беж, а обута в сапоги на каблуках. Также Клэр несла в руках бежевую сумку, надела пояс и солнцезащитные очки, видимо для того, чтобы спрятаться от вспышек фотокамер.
Актриса завершила свой повседневный образ золотой цепочкой на шее, легкой укладкой и макияжем в натуральных оттенках.
В прошлый раз мы видели Фой на красной дорожке в очень экстравагантном платье, когда она посетила Лондонский кинофестиваль.