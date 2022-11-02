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Клеймит ЛГБТ в платьях Dolce & Gabbana: пропагандистка Маргарита Симоньян не экономит на гардеробе

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Клеймит ЛГБТ в платьях Dolce & Gabbana: пропагандистка Маргарита Симоньян не экономит на гардеробе

Фото: Getty Images

Пропагандистка без стеснения надевает на эфиры и интервью платья, стоимость которых значительно превышает месячный бюджет среднестатистического россиянина. 

Звезда российских пропагандистских программ и одна из главных борцов России за традиционные семейные ценности, религию и ненавистница западного мира - Маргарита Симоньян - ещё та модница, однако хорошим вкусом никогда не отличалась. Неоднократно в эфирах и на интервью путинистка появлялась в нарядах со слишком откровенным декольте, платьях, которые плохо сидели, или в безвкусных жакетах. Но благодаря популярному украинскому публику "Боже, яке кончене!" стало известно, что женщина тратит огромное состояние на бренды, созданные теми самыми западными представителями ЛГБТ-сообщества, против которого она активно выступает.

В гардеробе Симоньян имеются платья от бренда Dolce & Gabbana. Стоимость одной такой вещи - около двух тысяч евро. Более того, в этих нарядах она не стесняясь появляется в эфирах на телевидении.

Абсурд ситуации в том, что создатели этих вещей и основатели знаменитого итальянского Модного дома - открытые геи. На протяжении многих лет Доменико Дольче и Стефано Габбана были любовниками. Роман пары был завершен в 2004 году, и с того времени у них сугубо деловые отношения.

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