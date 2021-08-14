Княгиня Монако Шарлин перенесла новую операцию

Уже несколько месяцев княгиня Монако Шарлин живет отдельно от своего мужа и двух их 6-летних детей – принца Жака и принцессы Габриэллы.

Дело в том, Шарлин делала синус-лифтинг и трансплантацию кости (это стоматологические вмешательства), которые впоследствии привели к осложнениям - лор-инфекции.

Проблемы с ушами она обнаружила, когда в мае прилетела в Южную Африку. После обращения за медицинской помощью княгине провели две операции и пока вернуться домой она не может, потому что врачи запретили ей летать.

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Теперь же стало известно, что Шарлин сделали еще одну операцию и как сообщает издание People, она продолжалась четыре часа под общим наркозом. Проходила операция в пятницу, 13 августа, и сейчас княгиня восстанавливается. Это было последнее хирургическое вмешательство, для устранения осложнений после предыдущей операции, проведенной прошлой весной в Европе.

"Операция прошла хорошо, принцесса Шарлин отдыхает, и мы думаем о ней с нежностью", - говорится в официальном заявлении дворца.

Княгиня Шарлин / Associated Press

Недавно в радио-интервью Шарлин подробно рассказала о своей ситуации со здоровьем и заявила, что надеется вернуться в Монако к концу октября. Но пока она на реабилитации, принц Альберт и их дети сами прилетят в Южную Африку, чтобы навестить княгиню.

Княгиня Шарлин / Associated Press

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