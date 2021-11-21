Ко Дню достоинства и свободы: группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый альбом и клип

Рок-группа выпустила шестой студийный альбом "Вільні люди".

Ко Дню достоинства и свободы рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала свой шестой студийный альбом "Вільні люди".

В поддержку альбома состоится тур по Украине, который охватит 100 городов и завершится на НСК "Олимпийский" 24 августа 2022 года.

Кроме этого, группа выпустила клип на титульную песню пластинки, которая и дала название альбому.

Прессслужба

Пластинка "Вільні люди" состоит из семи разных по настроению композиций. Часть из них уже получила популярность, престижные знаки отличия в шоу-индустрии страны и стали саундтреками кинолент.

Песни "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон" были ранее представлены посинглово с видеоработами. А также в альбоме абсолютно новые песни и бонус-композиции – песня "Героям" на белорусском языке БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян.

Прессслужба

Прессслужба

Звучание нового альбома стало более атмосферным и разноплановым: здесь и рок, и баллады, и электронные танцевальные ритмы, а также разноплановая вокальная подача Сергея Танчинца, увлекающая то лирическим исполнением, то мелодичным речитативом.

Новый альбом звучит вне конкретного музыкального жанра, но вместе с тем следует классическое узнаваемое звучание группы, в котором много струнных инструментов, встречаются электронные барабаны и синтетические звуки.

Прессслужба

Особого внимания заслуживает титульная песня, которая и дала название альбому — "Вільні люди".

"Вільні люди" – это манифест сильных, независимых и свободных духом людей. Свободные люди – не только о народе, живущем на независимой территории, но и о личностях, обладающих внутренней свободой и знающих, как быть собой. Каждый слушатель найдет в этой песне что-нибудь свое.

Прессслужба

Видеоработа на песню "Вільні люди" – это о 31 год независимости — 31 гордости нации. По сюжету, музыканты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ исполняют песню, а сзади – огромный экран, 20х10 метров. На экране видео и фото-хроники выдающихся людей и событий Украины, в том числе: Андрей Шевченко, Валерий Лобановский, Кузьма Скрябин, Святослав Вакарчук, Лина Костенко, Сергей Бубка, Георгий Гонгадзе, Небесная Сотня, Ан-225 "Мрия" – это далеко не полный список.

Прессслужба

Прессслужба

"Идею сгенерировали мы в трех: я, мой партнер и генеральный продюсер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — Олег Ходачук, а также наш друг — режиссер Влад Разиховский, с которым мы уже много работали раньше. Видеоработа лаконична, но одновременно глубока по эмоциям и содержанию. Мы выписали имена, события, факты, которые мы хотели видеть в этом видео. Вдохновлявших, по нашему мнению, миллионы людей своими поступками. События, которые сплотили вокруг себя и стали ключевыми в истории нашего государства. Собрали тех, кто проявил свою силу воли, чтобы сделать Украину лучше, кто прославляет и прославляет ее на мировой арене.

Прессслужба

Не скрою, было сложно ограничиться и составить перечень с 31-го, потому что Украина сильна и богата яркими, талантливыми и героическими людьми. Нам, свободным людям, есть кем и чем гордиться. Но это наш выбор, мы так чувствуем" — поделился лидер группы Сергей Танчинец.

Прессслужба

Напомним, тур по Украине в поддержку альбома "Вільні люди" охватит сто городов и городков, от Запада до Востока и начинается с января 2022 года. Завершится он концертом на Олимпийском НСК, который состоится 24 августа 2022 года — в День Независимости Украины. Поклонников группы, кроме нового альбома, ждет расширенная музыкальная программа, лучшее и сверхсудебное в Украине техническое оборудование сцены и обновленное визуальное шоу. Неизменными будут на концертах только свобода эмоций и искренность чувств, романтический и драйвовый рок для свободных украинцев.

Прессслужба