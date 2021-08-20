Ко Дню независимости Украины: Евгений Хмара развернул 30-метровый флаг и сыграл на рояле в пустыне

Украинский композитор и пианист-виртуоз ко Дню украинского флага и Дню независимости представил интересный перфоманс.

Композитор и пианист-виртуоз - Евгений Хмара, в честь 30-я независимости по программе МИД Украины привез в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины, а также сыграл национальный гимн в древнем городе Петра.

Евгений Хмара/Пресс-служба

"Город Петра красный, как Марс. И вечный, как вселенная. Пока мы ехали на джипах по пустыне, нам казалось, что мы первооткрыватели Марса. Чтобы развернуть флаг Украины над древним чудом света, нам пришлось преодолеть пустыню, которая занимает 90% Иордании, а также жару в 50 градусов. Оно того стоило", - рассказал Евгений.

Евгений Хмара/Пресс-служба

После официальной части Хмара приехал на иорданские скалы, чтобы сыграть авторскую композицию Transcendence. Однако выступление чуть не оказалось под угрозой срыва. Ведь рояль пришлось везти на огромных джипах через пустыню и обрывы.

Евгений Хмара/Пресс-служба

Евгений Хмара/Пресс-служба

"Когда рояль уже был на месте, он чуть не слетел с обрыва, из-за сильного ветра. Но нам чудом удалось его удержать, и все закончилось благополучно", - добавил композитор.

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