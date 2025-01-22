Ко Дню святого Валентина готова: Эмили Ратажковски в прозрачном белье похвасталась пышным бюстом

33-летняя модель прорекламировала комплект белья от бренда Intimissimi, амбассадором которого она стала в конце прошлого года.
Эмили Ратажковски поделилась с фолловерами в Instagram горячим снимком, которым взбудоражило их воображение.
На нем модель соблазнительно позировала на кровати в красном прозрачном комплекте белья из коллекции бренда Intimissimi, посвященной Дню святого Валентина.
Девушка продемонстрировала стройную фигуру и пышный соблазнительный бюст.
Напомним, Эмили Ратажкокси примерила черный кружевной комплект белья, состоявший из корсетного бюстгальтера, трусов и пеньюара.
Читайте также:
- В шоколадном платье с обнаженной спиной: изысканная Эмили Ратажковски на гала-вечере
- В платье с надписями: Эмили Ратажковски надела необычный мини-наряд на светскую церемонию
- Под прицелом папарацци: модель Эмили Ратажковски сфотографировали с подругой