Ко Дню святого Валентина готова: Эмили Ратажковски в прозрачном белье похвасталась пышным бюстом

33-летняя модель прорекламировала комплект белья от бренда Intimissimi, амбассадором которого она стала в конце прошлого года.

Эмили Ратажковски поделилась с фолловерами в Instagram горячим снимком, которым взбудоражило их воображение.

На нем модель соблазнительно позировала на кровати в красном прозрачном комплекте белья из коллекции бренда Intimissimi, посвященной Дню святого Валентина.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Девушка продемонстрировала стройную фигуру и пышный соблазнительный бюст.

Напомним, Эмили Ратажкокси примерила черный кружевной комплект белья, состоявший из корсетного бюстгальтера, трусов и пеньюара.

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