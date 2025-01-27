Ко Дню святого Валентина готова: Ким Кардашьян в белье с сердечками похвасталась стройной фигурой

44-летняя звезда реалити и бизнесвумен прорекламировала белье собственного бренда из коллекции, посвященной Дню всех влюбленных.

Ким Кардашьян порадовала фолловеров и показалась в Instagram Stories в пикантном луке.

Звезда реалити примерила новый комплект белья белого цвета с принтом красных сердечек из новой коллекции ее бренда SKIMS, выпущенной ко Дню святого Валентина.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Позировала она в гардеробной. Возле нее стояли две пары мюль на шпильках.

Кардашян похвасталась не только подтянутой фигурой и тонкой талией, но и пышным декольте.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян шокировала тем, как лечит сломанную ногу.

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