Ко Дню святого Валентина готова: Ким Кардашьян в белье с сердечками похвасталась стройной фигурой

44-летняя звезда реалити и бизнесвумен прорекламировала белье собственного бренда из коллекции, посвященной Дню всех влюбленных.
Ким Кардашьян порадовала фолловеров и показалась в Instagram Stories в пикантном луке.
Звезда реалити примерила новый комплект белья белого цвета с принтом красных сердечек из новой коллекции ее бренда SKIMS, выпущенной ко Дню святого Валентина.
Позировала она в гардеробной. Возле нее стояли две пары мюль на шпильках.
Кардашян похвасталась не только подтянутой фигурой и тонкой талией, но и пышным декольте.
Напомним, Ким Кардашьян шокировала тем, как лечит сломанную ногу.
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