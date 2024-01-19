Ко Дню святого Валентина: Ким Кардашьян выпустила низкокалорийный съедобный комплект нижнего белья

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер - Ким Кардашьян - не перестает удивлять. Ее бренд Skims представил новую коллекцию нижнего белья и одежды, приуроченную ко Дню святого Валентина. Она состоит из праздничных комплектов, футболок, пеньюаров, носков, халатов, пижам и даже одежды для детей и собак в традиционных цветах праздника - розовом, красном, сиреневом и с принтом в виде сердец.

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Лицом новой коллекции стала 38-летняя певица Лана Дель Рей. Она позировала в огромной шкатулке, в компании котов, а также со стрелами в груди.

Но особое внимание привлек съедобный комплект из маленьких розовых леденцов. Его цена - 58 долларов, к тому же он низкокалорийный - 100 ккал на 1 порцию (30 г), а комплект состоит из 6 порций.

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Skims / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала рождественские фото с подросшими детьми. На фотографиях Кардашьян предстала вместе со своими детьми – 10-летней Норт, 8-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псаломом.

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