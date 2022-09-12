Ко Дню украинского казачества: на экраны выйдет фильм "Максим Оса и золото Песиголовца"

Ко Дню украинского казачества выйдет фильм "Максим Оса и золото Песиголовца" режиссера Мирослава Латика, снятый по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. Это триллер, щедро приправленный казацкими приключениями, детективными элементами и мотивами дарк-фэнтези.

История создания фильма тянется с 2012 года: за это время у него сменились не только несколько продюсеров, но и режиссер. Фильмирование завершил продюсер Валерий Боровик, для которого "Максим Оса и золото Песиголовца" стал первым продюсерским опытом.

О фильме

1636 год. Польский король платит дань казакам, чтобы предупредить восстание.

Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из 5 братчиков в корчму заворачивает полуживой казак с пустым кисетом. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших собратьев и находит их изуродованные тела в глубине леса.

На месте преступления появляется каштелян замка, господин Карл Фогель. За подозрение в убийствах и воровстве панского золота козарлюга берут под стражу и под давлением пыток пытаются узнать правду. Хозяин господин Йожеф, вспомнив легенды о подвигах Максима Осы, оправдывает сечевика и поручает разгадать тайну смерти казаков и обнаружить утраченные сокровища.

Оси придется распутать ведьминскую паутину и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем.

А о судьбе золота и его владельца умалчивает даже писарь, который ведет этот рассказ…

Бурные, опасные, а подчас и хулиганские приключения Максима Осы приковывают взгляд уже с первого кадра. История отчаянного, решительного и бешеного казака — едва ли не первый украинский зрительский художественный фильм, где преобладает современная героика, в которой удачно сочетаются элементы детектива, триллера, фэнтези и взрослой сказки.

Древнеукраинская подлинность, дух 17-го века, казацкий быт и куча неразгаданных тайн — "Максим Оса и золото Песиголовца" в кино с 13 октября.

Фильм создан Киностудией детских и юношеских фильмов им. О.А. Ханжонкова при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

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