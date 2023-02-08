Ко Дню влюбленных готова: Ким Кардашьян примерила сексуальное розовое белье с рюшами

Звезда реалити и бизнесвумен прорекламировала сексуальный комплект из своей новой коллекции.

Ким Кардашьян уже подготовилась ко Дню святого Валентина. Красавица примеряла сексуальное белье из коллекции своего бренда Skims, выпущенное к празднику всех влюбленных.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Перед зеркалом Ким предстала в соблазнительном розовом атласном белье с рюшами в зоне декольте, которое было похоже на боди с вырезом на животе. Новинка идеально сидела на ее сексуальных формах.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Свой лук Кардашьян дополнила длинной косой и макияжем в нюдовых тонах. Фотографируясь, Ким сделала губы "уточкой".

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян похвасталась сексуальным бюстом в длинном светлом атласном платье в бельевом стиле на тонких бретельках.

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