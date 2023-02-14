Ко Дню влюбленных подготовилась: Рози Хантингтон-Уайтли сверкнула формами в розовом нижнем белье

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли представила новинки из бельевой коллекции, которую создала в сотрудничестве с брендом Marks and Spencer. Рози сотрудничает с маркой уже одиннадцать лет.

В своем Instagram 35-летняя модель и мать двоих детей опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в розовом бельевом комплекте и халате.

Хантингтон-Уайтли прилегла на белоснежный диван, хвастаясь своей фигурой в нижнем белье. Снимки модель подписала: "История любви в нижнем белье ко Дню святого Валентина".

Рози работает с британским брендом с 2012 года и раньше часто показывала в блоге снимки рекламных кампаний бренда со своим участием.

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Кроме бельевых коллекций знаменитость также занимается выпуском косметики под брендом Rose Inc. В октябре прошлого года Рози запустила свой магазин в Ковент-Гарден в Лондоне.

Рози Хантингтон-Уайтли в день открытия бутика / Фото: Getty Images

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