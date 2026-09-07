Ко Дню военной разведки Украины: Павел Зибров представил дуэтную песню с спецназовцем ГУР

Девятый и Павел Зибров

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К профессиональному празднику украинских разведчиков народный артист Украины Павел Зибров и спецназовец Девьятый выпустили совместную песню «Ми — острів». Композицию посвятили истории Главного управления разведки, боевым выходам украинских защитников и их семьям, которые ждут их дома.

Идея совместной работы пришла в голову Девятому еще в прошлом году, когда он услышал песню Зиброва «Невидимі герої». Во время работы над новой композицией дату ее выпуска специально не привязывали к какому-либо конкретному событию, однако она случайно совпала с Днем военной разведки Украины.

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По словам спецназовца, ему хотелось придать музыке больше жизни, драйва и эмоций людей, знакомых с войной изнутри. В результате композиция приобрела более современное звучание, более острый настрой и ощущение реальности, в которой сейчас живут украинцы. При этом авторы сохранили ее основной первоначальный смысл.

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Девятый и Павел Зибров

Павел Зибров отметил, что особого веса этой работе придал личный опыт Девятого. По мнению певца, некоторые переживания невозможно придумать или прочувствовать до конца, если человек сам не пережил войну.

«Есть вещи, которые невозможно придумать или до конца прочувствовать, если ты сам этого не пережил. И когда человек, который был на войне и знает ее изнутри, вкладывает в музыку свои эмоции и свой опыт, это чувствуется. В этом и заключается особая сила участия Девятого в этой работе», — отметил Павел Зибров.

Несмотря на разный опыт и подходы к музыке, Павел Зибров и Девьятый быстро нашли общий язык. Артист назвал Девьятого искренним человеком и признался, что их работа была легкой и очень атмосферной.

Песню «Ми — острів» уже можно послушать на YouTube, Spotify и Apple Music.

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