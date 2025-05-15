"Код нации, код единения": Екатерина Кухар со студентами в красивых вышиванках снялись в фотопроекте

Екатерина Кухар со студентами

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Ко Дню вышиванки фотограф Ростислав Арно создал особый фотопроект «Код нации, код единения». Героями съемки стали прима-балерина, народная артистка Украины Екатерина Кухар и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым она руководит.

Екатерина Кухар со студентами/Фото Ростислав Арно

Фотосессия призвана передать идею наследственности, силы традиций и единения поколений. Екатерина Кухар и студенты позировали в вышиванках от украинской дизайнерки Юлии Магдич. Образы в желто-голубой гамме – как аллюзия на цвета украинского флага, а также у черно-белых – как символ гармонии и равновесия жизни, стали основой визуального языка проекта. Фотосессия к празднику создана в главном театре страны – в Национальной опере Украины.

Студентки колледжа/Фото Ростислав Арно

«В День вышиванки особенно чувствуется ценность традиций — живущих в узорах, в искусстве, в преемственности поколений. Сегодня я рядом с молодыми артистами — студентами Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, будущего нации и нести наш код нации. Одевая вышиванку, читая нашу классику, танцуя наши украинские спектакли, такие как "Лесова пісня" - спектакль, к которому мое сердце бьется по-особому. Я открыла его еще совсем юной благодаря своим легендарным педагогам, которые передали мне не только знания, но и любовь к сцене. Это преемственность поколений, передаваемых от сердца к сердцу, с особым доверием», — рассказала Екатерина Кухар.

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Студентки колледжа/Фото Ростислав Арно

Прима-балерина также анонсировала премьеру «Лісової пісни» с участием студентов и учеников колледжа, которая состоится 28 мая на сцене Национальной оперы Украины.

Студенты колледжа/Фото Ростислав Арно

«В этой съемке мне хотелось показать не только людей — а связи. Тихие, глубокие, невидимые. Вышиванка здесь – не акцент, а речь. Молодые артисты не позируют, они существуют. А театр — не фон, а почва, из которой все прорастает.

Екатерина Кухар со студентами/Фото Ростислав Арно

Екатерина Кухар — символ изящества, глубины и преданности сцене. А рядом — ее студенты, молодые, талантливые, настоящие. Они не просто учатся — они уже несут в себе силу традиции и будущее нашей культуры», — прокомментировал проект фотограф Ростислав Арно.

Екатерина Кухар со студентами/Фото Ростислав Арно