"Когда это еще не было трендом": Мария Бурмака показала свое детское фото, где она в вышиванке

"Когда это еще не было трендом": Мария Бурмака показала свое детское фото, где она в вышиванке

Народная артистка Украины Мария Бурмака поздравила всех с Днем вышиванки и показала свое детское фото.

На снимке Бурмаке всего пять лет. Она одета в платье-вышиванку и с венком с лентами на голове. В таком наряде девочка была запечатлена на мероприятии в детском саду.

"День вышиванки. Мне 5 лет Харьков. Когда это еще не было трендом❤️", - подписала кадр артистка.

Мария Бурмака / Фото: Facebook Марии Бурмаки

Сегодня, напомним, с Днем вышиванки украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, а также первая леди Елена Зеленская.

Мы также собрали для вас фотографии знаменитостей со всего мира, которые носят вышиванки.

И не забыли про королевских особ, некоторые из них впервые в этом году надели вышитую рубашку, чтобы выразить свою поддержку Украине.

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