Когда нервы на грани: Екатерина Кухар поделилась советами, как общаться с людьми во время войны

Когда нервы на грани: Екатерина Кухар поделилась советами, как общаться с людьми во время войны

Прима-балерина поделилась советами, как бороться с эмоциональными качелями.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о методах борьбы с эмоциональными перепадами от американского ученого Пола Маклина.

Прима-балерина также поделилась советами, как общаться с окружающими людьми в нынешней ситуации, когда нервы на грани:

"Эмоциональные качели

Каждый из нас, должно быть, уже вдоволь почувствовал всю их сущность. Нестабильность эмоционального состояния мало того, что мешает лично, да еще может транслироваться на человека, с которым связывают близкие отношения.

Нервы каждого сейчас, как оголенный провод. Если раньше, мы могли обсуждать одну шокирующую новость примерно неделю, то сейчас в день могут приходиться десятки таких новостей. И в этой новой реальности наше эмоциональное состояние достигает критической точки.

Итак, я нашла интересный выход от американского ученого Пола Маклина, который предложил теорию о том, что все люди обладают триединой системой мозга, которая включает:

Рептильный мозг — базовый мозг и область, отвечающая за биологическую выживаемость и включающая простейшие реакции: "бей, беги, замри". Это совершенная система сохранения жизни.

Лимбическая система — эмоциональная область, отвечающая за наши эмоции и социальные отношения. Когда активируется эта часть, мы можем отличить угрозы нашему телу от угроз нашему эго. Поэтому включается механизм защиты, даже если мы толком не разобрались по существу вопроса.

Неокортекс – рациональное мышление мозга, скорость обработки информации ниже по сравнению с рептильным в 275 тыс. раз, но количество вариантов, которые он способен обрабатывать, во много раз превышает. Это центр умственной деятельности, воображаемые в головном мозге, которые мы можем отследить.

Итак, когда мы находимся в стрессовой реальности, логическое мышление отходит на второй план.

Включается или рептильный мозг и объективно мыслить становится практически невозможно – человек озабочен сохранением своей жизни и близких.

Или активируется лимбическая область, с которой сейчас тоже сложно взаимодействовать, особенно учитывая, что под влиянием стресса на выходе мы получаем весь спектр негативных эмоций.

Поэтому лучшее, что мы могли бы сделать, это взять паузу и дождаться, когда включится неокортекс. Но поскольку ситуация затягивается с каждым днем, а общаться с родными, друзьями, коллегами или подчиненными нам нужно, этот вариант не самый эффективный.

В продолжение в карусели несколько советов, как общаться с окружающими людьми в нынешней ситуации, когда нервы на грани"

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

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