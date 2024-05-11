Когда обувь подвела: певица Камила Кабельо появилась в неудачных босоножках на светском мероприятии

27-летняя певица Камила Кабельо посетила в этом году Met Gala в роскошном золотом наряде от Ludovic de Saint Sernin. Платье было изготовлено на заказ специально для этого мероприятия - костюмированого бала посвященного открытию выставки "Спящие красавицы: возрождение моды" в Метрополитен-музее.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Платье выглядело роскошно и красиво сияло на фигуре девушки. У него было глубокое декольте со шнуровкой, бретелька-халтер, а также сногсшибательный разрез на юбке. На создание платья ушло более 450 часов ручной работы, и оно украшено около 250 тысячами отдельных кристаллов Swarovski.

Главные украшением платья стали декоративные дырки на юбке. Дополнила Камила этот наряд необычным клатчем, который представлял из себя кусок льда с розой внутри.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Но была одна вещь, которая испортила этот гламурный ансамбль - золотые босоножки на каблуках от Gianvito Rossi. Они были слишком узкими и неудобными из-за чего нога певицы сползала и частично наступала на ковер.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Также ремешки слишком сильно впились в тело артистки, передавив ей ногу.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

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